Глазные капли едва не убили девушку

О том, что побочные эффекты от лекарств бывают ужасны свидетельствует случай, произошедший в Великобритании. Глазные капли Optrex, продаваемые без рецепта во всех аптеках, едва не стали причиной мучительной смерти британской девушки.

Всего несколько капель было достаточно несчастной, чтобы развилась страшная аллергическая реакция на компоненты медпрепарата. Ее кожа с головы до ног стала покрываться струпьями и отваливаться слоями.

Три недели реанимации, два месяца общей терапии и, как говорят врачи, настоящее чудо, понадобились девушке, чтобы остаться в живых и начать выздоравливать. Реакцией на простые капли от зуда в глазах стал развившийся у нее синдром Стивенса-Джонсона.

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