Мед улучшает память

Исследователи из Новой Зеландии утверждают, что мед способен снимать ощущение тревожного состояния и улучшать память.

Ученые провели эксперимент, в котором испытали эффективность меда на лабораторных крысах, сообщает medicinform.net. Оказалось, что грызуны, сидевшие на медовой диете, проявляли высокую активность и сообразительность, их пространственная память была выше, чем у крыс, употреблявших сахарозу, и находящихся на диете без содержания сахара.

С точки зрения медицины, мед - это легкоусвояемые углеводы и биологически ценные вещества. Мед и сопутствующие ему продукты (прополис, маточное молочко, цветочная пыльца) давно известны в медицине своими целебными свойствами.

focus.ua