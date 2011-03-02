Американским подросткам запретили посещать солярий

Американская академия педиатрии установила возрастной предел, до которого нельзя пользоваться услугами солярия. Эксперты объявили, что присоединяются к борьбе против использования соляриев среди несовершеннолетних вместе с коллегами из Американской медицинской ассоциации, запрещая детям в возрасте до 17 лет посещать солярий. Специалисты надеются, что такой запрет положительно скажется на сокращении показателей и предотвращении новых случаев рака кожи, включая меланому, наиболее серьёзную форму рака кожи, которая продолжает распространяться, даже среди молодёжи.

Дети, в погоне за красотой, не осознают опасность загара в соляриях, а обслуживающий персонал таких салонов обычно склоняется к мнению, что контролировать поведение и здоровье своих детей родители должны. По словам онкологов Pocono Medical Center, раннее воздействие высоких уровней ультрафиолета служит причиной развития рака кожи в 20-30 лет. Загар в соляриях также подвергает людей действию ультрафиолетовой радиации. Врачи советуют родителям также защищать детей и от обычного солнечного излучения в пик его активности с 10 утра до 4 часов дня.

ami-tass.ru