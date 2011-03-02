Кедровые иголки - сверхмощный антибиотик

Ученые из университета Миссури обнаружили в иглах Восточного красного кедра мощный антибиотик, который легко убивает даже устойчивый к лечению стафилококк.

Исследователи выделили и изолировали 17 биоактивных соединений, способных справиться с бактерией. В ближайшее время они планируют найти еще, передает Newsru со ссылкой на Science Daily.

Чтобы убить резистентный стафилококк требовалось всего пять микрограммов активного вещества из иголок, что делает соединение очень экономичным. Ученые уже протестировали эффективность на многих штаммах и получили положительный результат.

«Мы обнаружили данное соединение в обычных иголках кедра. Это удобный источник антибиотика, который можно получать естественным образом каждый год. При этом нет необходимости срубать целое дерево», - прокомментировал один из исследователей Брайан Томпсон.

Стафилококк – быстро мутирующая бактерия, выработавшая невосприимчивость по отношению к большинству медикаментов. Иногда инфекция поражает только кожу, но в отдельных случаях вероятно развитие синдрома токсического шока и пневмонии.

Кстати, помимо антибактериальных свойств, выделенные соединения демонстрировали и противораковые, убив злокачественные клетки в теле лабораторных мышей. Природную находку можно еще использовать в качестве средства против угревой сыпи.

focus.ua