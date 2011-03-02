Эпидемия холеры на Гаити унесла жизни более 4,6 тыс людей

Число жертв эпидемии холеры на Гаити, по последним данным, достигло 4,625 тыс. человек.

Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство здравоохранения карибского государства.

По данным Минздрава, признаки заболевания с начала эпидемии наблюдались у более чем 245 тыс. жителей Гаити, из них более 130 тыс. были госпитализированы. В столице страны Порт-о-Пренсе холера унесла жизни 490 человек.

Эпидемия холеры началась на северо-востоке Гаити в конце октября 2010 года. По мнению местных жителей, источником инфекции послужила база непальских миротворцев, отходы с которой без какой-либо очистки сливались в близлежащую реку.

До граничащей с Гаити Доминиканы волна эпидемии докатилась в ноябре, в настоящее время в республике зафиксированы первые случаи смерти от холеры. В конце января сообщалось, что более 20 граждан Венесуэлы, побывавших в Доминиканской Республике, заразились там холерой. В венесуэльских больницах проходили курс лечения от болезни более 100 человек.