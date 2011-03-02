Час разговоров по мобильному телефону изменяет работу мозга

Незатихающие споры в медицинском сообществе о вреде или нейтральности мобильных телефонов, порождают всё новые исследования взаимосвязи здоровья и магнитного излучения. На этот раз американские неврологи обнаружили, что использование мобильного телефона в течение времени, близкого к часу, повышает метаболизм глюкозы в головном мозге в области, расположенной ближе к телефонной антенне.

Существенный рост числа людей в мире, ежедневно пользующихся мобильной связью, вызывает озабоченность в медицинском сообществе в отношении потенциально опасных последствий воздействия радиочастотных электромагнитных полей. Особое беспокойство вызывает вероятность канцерогенного эффекта от электромагнитного излучения сотовых телефонов. Однако до сих пор остаётся неясным, приводят ли мобильные телефоны к риску развития опухоли головного мозга, так как каждый раз учёные получают разные результаты исследований этой взаимосвязи.

Американские клиницисты из Национального института здоровья проверили действие мобильных телефонов на мозг, проведя сканирование головного мозга. Исследователи измерили метаболизм глюкозы в мозге два раза при активации телефона в течение 50 минут и в то время, когда телефон был выключен. Зафиксировано, что метаболизм в области мозга, расположенной при разговоре по телефону ближе к антенне, или к орбитофронтальной коре и височной извилине, значительно выше - примерно на 7 процентов. Это означает, что действие электромагнитных волн от телефона вызывает увеличение метаболизма глюкозы в этих мозговых областях. По мнению специалистов, результаты означают, что наш мозг всё же чувствителен к воздействию сотового телефона при длительном периоде использования.

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