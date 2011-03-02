Вместо лекарства - билет в театр

Врачи финского города Турку, объявленного культурной столицей Европы 2011 года, борются с недугами своих пациентов необычным образом. Кроме рецепта на лекарства, они выдают билет на спектакль, выставку или представление.

В общей сложности, согласно решению местного муниципалитета, департаменту здравоохранения выделено около 5500 бесплатных билетов, позволяющих посетить порядка 50 различных мероприятий, приуроченных к Году культуры. По мнению медиков, положительные эмоции и новые впечатления могут значительно улучшить состояние некоторых пациентов, сообщает ИТАР-ТАСС.

«Давно известно, что искусство позитивным образом сказывается на самочувствии человека. В связи с этим мы считаем городские учреждения здравоохранения естественным каналом распространения билетов на культурные мероприятия для тех, кому это реально необходимо», - комментирует руководитель муниципального совета Юхани Леппя.

Известно, что право раздавать билеты получили девять клиник Турку. Врачи выдают билеты в конце приема. При этом в ходе самого приема они должны определить, какого рода событие наилучшим образом подойдет пациенту. Специалисты подчеркивают: данная инициатива является одним из практических воплощений девиза 2011 года – «Культура делает добро».

focus.ua