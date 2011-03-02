Люди с низкой самооценкой чаще критикуют окружающих

Когда люди недооценивают свои способности, они с большей вероятностью выказывают предвзятое отношение к окружающим, утверждают психологи Калифорнийского университета /США/. По их словам, думая о себе плохо, человек пытается очернить или приуменьшить достоинства других людей, тем самым вызывая повышение самооценки.

Для получения таких выводов специалисты провели тесты для оценки автоматической реакции людей на слова и/или изображения. Участников просили смотреть на монитор компьютера, в то время как на экране показывали серию слов с позитивным и отрицательным значением и фотографии лиц. Люди должны были нажимать те или иные кнопки при появлении на мониторе негативных или положительных слов и темнокожих или белых лиц. Специалисты определяли уровень предубеждений у людей довольно простым образом: если участники имеют негативные ассоциации в отношении людей с тёмной кожей, им труднее выполнять поставленные в эксперименте задачи. Во втором эксперименте добровольцам предлагали самим написать творческое эссе и потом оценить работы других. При этом исследователи намеренно занизили некоторым участникам оценки, чтобы понять, как они среагируют на такую ситуацию и как в таком случае будут рассматривать чужие работы.

Исследователи заметили, что низкая самооценка у людей активирует в них излишний критицизм и отрицательное мнение об окружающих, причём чем ниже самооценка, тем труднее человеку справиться с предубеждением в отношении к чужим способностям и талантам. Проблема в том, говорят психологи, что ум таких людей начинает делать акценты только на чужих ошибках и негативных аспектах в формировании мнения.

ami-tass.ru