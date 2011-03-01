Вес 17-летней британки - 254 кг

Британка Джорджия Дэвис стала самым тяжеловесным подростком в стране - в 17 лет ее вес достиг 254 килограммов.

Как пишет газета The Sun, ранее девушка уже пыталась бороться с излишним весом - два года назад, когда вес Джорджии составлял 209 килограммов, она поступила на лечение в американский лагерь для толстяков.

С помощью специалистов лагеря Джорджии удалось сбросить вес до 95 килограммов. Однако после того как девушка оказалась вне опеки врачей, она не смогла вновь побороть в себя тягу к неправильному питанию и продолжить занятия спортом. Увеличение веса вызвало цепную реакцию: девушка замкнулась в себе и стала есть еще больше. В результате Джорджия набрала еще 150 килограммов.

"Все зеркала в квартире я завесила покрывалами. Мне противно смотреть на себя. Я знаю, что моя проблема с питанием очень серьезная, но ничего не могу с собой поделать. Чем больше я думаю о своем недостатке, тем хуже мне становится",- приводит слова Джорджии Newsru.com.

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