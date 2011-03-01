Чем опасно мясо для беременных?

Новые исследования свидетельствуют, что злоупотребление женщины мясом во время беременности приводит к тому, что у ее сына – будущего мужчины, значительно ухудшается качество сперматозоидов. Это происходит за счет влияния вредных веществ на качество мяса.

Корм, которым кормят скот, часто содержит высокий уровень пестицидов, химических веществ, гормонов для стимуляции роста животных. Эти вещества накапливаются в жире животных, а потом влияют на правильное формировании репродуктивной системы человека.

Долгосрочные исследования показали, что злоупотребление матерей говядиной привело к снижению концентрации спермы у сыновей на 24%. Сейчас эта угроза возрастает за счет развития химической и аграрной сферы.

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