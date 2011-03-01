Чем полезны умеренные дозы алкоголя

Люди, которые употребляют алкоголь в умеренных количествах /одна порция спиртного в день или реже/, на 14-25% меньше испытывают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто вообще не пьёт алкоголь, установили канадские медики Университета Калгари. Как утверждают кардиологи, умеренное потребление алкоголя - до одного напитка или 15 г алкоголя в день для женщин и до двух напитков или 30 г алкоголя в день для мужчин - полезно для сердечного здоровья. Такие умеренные дозы алкоголя существенно повышают уровни "хорошего" холестерина в организме, тем самым оказывая защитный эффект против болезней сердца.

Врачи рассмотрели результаты 84 исследований и проанализировали потребление спиртных напитков с известными физическими маркерами для сердечно-сосудистых заболеваний, таких как холестерин, уровень внутреннего воспаления, жировые клетки и состояние кровеносных сосудов. Тип алкогольного напитка не влиял на риск сердечных проблем, но его количество имело значение: в умеренных дозах алкоголь оказывал защитный эффект на сердце, предотвращая наступление сердечно-сосудистых расстройств.

ami-tass.ru