Сегодня - День сна

Сегодня отмечается День сна, объявленный Всемирным фондом психического здоровья. Эту дату вполне можно назвать профессиональным праздником врачей, которые занимаются сомнологией - наукой о сне.

Сомнолгия считается относительно молодой наукой, особенно для нашей страны. Врачами-сомнологами доказано, что информация, выдаваемая организмом во сне, свидетельствует о его состоянии в целом. Получается, что качество нашего сна говорит о здоровье организма.

Между тем, расстройствами сна страдает чуть ли не половина населения всей нашей планеты. Многие проблемы, с которыми пациенты обращаются к врачам-сомнологам, являются довольно распространенными.

В целом же специалисты рекомендуют соблюдать режим сна, то есть вставать и ложиться в одно и то же время. При этом здоровый сон должен длиться не менее восьми часов, хотя пересыпать также считается вредным для организма.

Американские ученые также полагают, что получасовой дневной сон не только не вредит здоровью, а даже предохраняет от сердечно-сосудистых заболеваний. По их данным, риск умереть от болезней сердца сокращается на 40% для людей, которые регулярно спят днем.

Специалисты считают, что если спать ровно столько, сколько необходимо организму, сон станет глубже, и будет приносить большую пользу здоровью. К сожалению, в результате сумасшедшего ритма жизни многие люди все меньше времени могут уделять для своего сна. Было установлено, что жители ХХI века стали спать на 20% меньше, чем в прошлом веке.

Чтобы утром чувствовать себя выспавшимся и бодрым, нужно ответственно отнестись к выбору постельных принадлежностей. Конечно, одной из главных составляющих такого сна является удобный матрас. В последнее время одним из самых лучших признан матрас с независимой пружиной, которая очень точечно распределяет вес тела и придает отдыху наибольшую комфортность. Сейчас существуют также и беспружинные матрасы.

Что касается подушки, то ее желательно менять каждые два года. Это связано с тем, что любая подушка со временем впитывает не только жидкость, испаряющуюся с нашего тела за ночь, но и вбирает в себя многочисленных бактерий и микробов.

Кроме того, психологи рекомендуют выбирать постельное белье успокаивающих цветов - голубоватых и зеленоватых тонов. И вообще для сладких снов полезна атмосфера спокойного и расслабленного состояния, поэтому перед сном нужно обязательно думать о чем-нибудь хорошем и приятном. Не стоит забывать, что здоровый и продолжительный сон является залогом крепкого здоровья и продолжительной молодости.

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