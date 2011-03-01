Чем суперполезен лимон

Лимон всегда являлся символом роскоши и здоровья. Восточная медицина считает лимон одним из самых лучших и уникальных лекарственных средств, поэтому рекомендует съедать по одному плоду ежедневно.

В лимоне содержится очень много витамина С. В свою очередь этот витамин защищает клетки организма от воздействия свободных радикалов, а также способствует расщеплению холестерина. Витамина С принимает непосредственное влияние на образование коллагена, который, кстати, является укрепляющим материалом для клеток сосудов, костной ткани и кожи, ускоряет заживление ран.

Лимонная мякоть содержит еще одни полезные вещества — пектины. Они способствуют выведению «плохого» холестерина и токсических веществ, что способствует защите от онкологических заболеваний, а также недугов, связанных с нарушением в работе сердца и сосудов.

Содержащаяся в плодах кислота улучшает пищеварении, а также имеет выраженное антимикробное действие.

Покупая лимон, старайтесь выбирать плоды с масличной хорошей кожицей, при этом они должны быть тяжелыми для своего размера. Именно такие плоды будут самыми сочными и содержать минимальное количество косточек. Кроме этого старайтесь приобретать лимоны насыщенного желтого цвета, но только те, которые не будут слишком жесткими на ощупь. Чтобы лимоны как можно дольше сохраняли свою сочность, храните их в воде.

Любой может с легкостью проверить удивительные свойства лимона на себе. Если вам утром тяжело просыпаться, приготовьте для себя особый напиток, который подарит вам прилив бодрости. Для него вам понадобится всего лишь половина стакана свежего сока лимона, который необходимо разбавить водой. Этот напиток бодрости необходимо выпить сразу же после пробуждения примерно за полчаса до завтрака. Лимонный сок способствует образованию веществ, необходимых для работы мозга

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