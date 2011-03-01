Болеутоляющие лекарства убивают почки

Если уж человек глотает горстями болеутоляющее, то наверняка у него есть на это веские причины. Препараты, помогающие снять боль, радуют пациентов быстрым эффектом, однако независимые исследователи утверждают, что болеутоляющие иногда оказывают совершенно обратное действие.

На протяжении нескольких лет ученые наблюдали за группой бегунов, решившихся на более чем 150-километровый марафон через горы Сьерра-Невада в Калифорнии. Шесть километров в гору, семь — под гору, остальные — по пересеченной местности. Гонка продолжалась около 26 часов, поэтому неудивительно, что профессиональные бегуны поддерживали боеспособность болеутоляющим — в частности, ибупрофеном. По результатам анализов оказалось, что его принимали семь человек из десяти, причем многие приняли дозу втрое больше максимально допустимой, чтобы дойти до финиша, а не слечь на середине дистанции .

Чтобы выяснить, так ли полезен ибупрофен бегунам, ученые изначально хотели попросить некоторых из них отказаться от лекарства как на время тренировки, так на время и самого забега, а других — делать все, что заблагорассудится, подразумевая, что те не преминут использовать возможность избавиться от боли. Увы, план провалился: практика приема ибупрофена оказалась настолько распространенной и спортсмены так на него подсели, что медицинская комиссия сочла просьбу ученых об отказе от таблеток неэтичной.

Автор исследования доктор Дэвид Ниман решил пойти другим путем. Он сосредоточил свое внимание на 50 бегунах, регулярно принимавших ибупрофен в рамках подготовки к соревнованиям. Около половины из них пили его по 600 миллиграммов за день до забега, а в день соревнования — сразу 1200 миллиграммов, по 200 миллиграммов каждые четыре часа. Вторая группа спортсменов нашла в себе силы отказаться от приема препарата за день до марафона и держалась еще неделю после него.

Страдания были напрасны

Анализы крови и мочи, взятые у бегунов сразу после марафона, поразили ученых. Оказалось, что у любителей ибупрофена сразу же после забега забарахлили почки и обнаружилась эндотоксемия — довольно опасное состояние, при котором токсины из толстой кишки попадают в кровь. Что самое печальное — все эти страдания были совершенно напрасны, поскольку у принимавших ибупрофен спортсменов суставы болели ровно так же, как и у тех, кто отказался от болеутоляющего. При этом последствия приема ибупрофена оказались долгоиграющими: у спортсменов из первой группы было выявлено на 50 процентов больше различных воспалений, хотя ибупрофен принимают, в том числе, и как противовоспалительное средство.

Препарат также не дал спортсменам преимуществ ни при беге, ни при последующем восстановлении. Ученые пока не знают, оказывают ли другие нестероидные противовоспалительные болеутоляющие такое же действие на организм, как ибупрофен, но причины для беспокойства все равно имеются, пишет medpulse.ru.

"Думаю, интервала, в который спортсмены могут принимать ибупрофен без последствий для здоровья, просто не существует, — говорит Ниман. — Поэтому пока мы не узнаем о его воздействии на организм больше, я призывают всех атлетов не принимать его. И самое главное — он просто не работает".

newsland.ru