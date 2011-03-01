Весенние маски

Вовсе не обязательно пользоваться косметикой, приобретаемой в магазине за немалые деньги. Приготовленные в домашних условиях косметические маски обеспечат вашу кожу необходимыми минеральными веществами, витаминами и микроэлементами. Большую часть ингредиентов вы найдете на собственной кухне. Маску нужно наносить на очищенную кожу, избегая области вокруг глаз.

Мед разглаживает морщинки на коже

Медовая маска действует подобно биолифтингу. Это делается так: Белок одного яйца слегка взбейте. 1 столовую ложку липового меда смешайте с 2 столовыми ложками густого йогурта, яичным белком и 3 каплями лавандового масла. Нанесите маску на лицо, смойте через 15 минут.

Лимон повышает упругость кожи

Такая несложная пенистая маска освежает и повышает упругость кожи. Это делается так: Белок 1 яйца взбейте до получения густой пены, введите 1 чайную ложку меда и несколько капель лимонного сока. Маску немедленно нанесите на кожу, через 10 минут смойте.

Творог оживляет кожу

Эта маска содержит множество различных питательных веществ, особенно она богата кальцием. Это делается так: Смешайте 1 чайную ложку творога, 1 чайную ложку жидкого меда и 1 столовую ложку апельсинового сока. Нанесите на лицо и шею толстым слоем. Время действия маски - 20 минут. Смойте маску настоем чая и нанесите питательный крем.

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