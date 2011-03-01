В Париже скончалась знаменитая актриса Анни Жирардо
09:45, 01 марта 2011Зарубежные новости
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Долго страдала болезнью Альцгеймера
В парижской больнице в понедельник утром на 80-м году жизни скончалась известная французская актриса Анни Жирардо, сообщает Газета.ру.
Согласно сообщению, А.Жирардо долгое время страдала болезнью Альцгеймера.
А.Жирардо была лауреатом премий международных Каннского и Венецианского кинофестивалей и национальной французской кинопремии «Сезар».
Последние годы одна из главных звезд Франции проживает в пустынном поселке Лизи-сюр-Урк, в 50 километрах от Парижа.
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