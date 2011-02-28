Чем угрожает лишний вес после 40 лет

Исследователи считают, что у людей, которые страдают от лишнего веса, после сорока лет начинается деградация головного мозга, а затем и слабоумие. Група исследователей из США по результатам своей научной работы опубликовала в журнале Health статью, в которой утверждается, что у людей, страдающих лишним весом, уже с 40-летнего возрста начинается деградация головного мозга.

Сравнительная МРТ (магнитно-резонансная томография) головного мозга людей с обычным весом, лишним весом и с ожирением в возрасте от 40 до 60 лет показала, что у полных людей наблюдается снижение функции нижней теменной доли мозга, передней поясной извилины, гиппокампа, лобной доли и других областей. При этом степень атрофии серого вещества находится в прямой зависимости от индекса массы тела.

Существуют также другие исследования, согласно результатам которых у людей с ожирением повышенный риск развития старческого слабоумия.

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