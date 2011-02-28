Фальшивая улыбка опасна

Каждому из нас хотелось бы, чтобы его в магазинах его обслуживали с улыбкой. Этого часто добиваются и работодатели от персонала в сфере обслуживания. Однако для того, чтобы не просто осчастливить босса, а сделать себя счастливым и увеличить продуктивность работы, улыбаться надо искренне. Такие советы дают психологи Университета Мичигана /США/.

Учёные заметили, что необходимость поддерживать фальшивую, натянутую улыбку на протяжении всего дня ухудшает настроение сотрудников и отрицательно затрагивает рабочую производительность. Однако люди, которые улыбаются искренне в результате культивирования позитивных мыслей, действительно улучшают своё настроение и эффективнее работают.

Работодатели часто думают, что заставляя своих сотрудников улыбаться клиентам приносят своей организации положительный эффект, но это необязательно так, отметил исследователь Брент Скотт. Необходимость постоянно изображать дружелюбие на работе может привести к эмоциональному истощению и соответственно негативно повлиять на производительность труда. Было отмечено, что особенно сильно необходимость постоянно улыбаться на работе влияет на женщин - такие условия ухудшают настроение сотрудниц и приводят к результату прямо противоположному задуманному начальством.

ami-tass.ru