Мужчина прожил 4 года с ножом в голове

Житель китайской провинции Юньнань 37-летний Ли Фу четыре года прожил с лезвием от ножа в голове и даже не подозревал об этом.

Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, десятисантиметровое лезвие ножа обнаружили в голове своего пациента китайские врачи. Мужчину несколько лет мучили непрекращающиеся головные боли, он также испытывал трудности при глотании пищи и страдал частыми кровотечениями изо рта.

Не в силах терпеть боль, мужчина обратился к врачам, но они не смогли обнаружить причин недомогания больного и прописали ему прием обезболивающих препаратов. При повторных жалобах медики решили сделать Ли Фу рентгеновский снимок черепа, и были шокированы, обнаружив крупное инородное тело рядом с мозгом пациента.

Позже больной вспомнил, что в 2006 году в драке с напавшим на него грабителем его ранили ножом. Однако все это время мужчина не подозревал, что лезвие осталось в его голове.

В госпитале Юйси была проведена успешная хирургическая операция, в ходе которой врачам удалось вынуть металлический предмет из головы пациента. По словам медиков, за четыре года клинок сильно поржавел, однако оставался острым. По невероятному стечению обстоятельств лезвие не только не повредило кровеносные сосуды, но и не задело жизненно важных центров мозга.

Сейчас больной проходит курс восстановительной терапии.

Напомним, в конце сентября минувшего года в Бразилии успешно провели операцию по удалению шестисантиметрового лезвия из головы пациента. Мужчина, получивший ножевое ранение во время драки в баре, прожил с инородным предметом в голове три года.

korrespondent.net