Жаропонижающие средства вызывают тяжелые болезни у детей

Эксперты утверждают, что лихорадка и небольшое повышение температуры у ребенка безопасны для его здоровья. Родители не должны постоянно давать целыми ложками парацетамол и ибупрофен детям. Подобный подход зачастую приводит к передозировке препаратами, пишет The Telegraph.

Высокая температура - показатель борьбы тела с инфекцией. Фактически, жаропонижающие не помогают организму ребенка справляться с болезнью, напротив, лишая его данного инструмента. Также у детей, которым давали пропить курс парацетамола в возрасте до 15 месяцев, есть риск проявлений симптомов астмы к 6 годам.

Специалисты из Национального института здоровья Великобритании, советуют использовать жаропонижающие средства только в редких случаях и под четким наблюдением педиатра. Искусственное понижение температуры увеличивает скорость распространения бактерий и вирусов по организму и снижает количество лейкоцитов крови, таким образом, не давая организму оправиться быстрее от инфекции.

"Колебания температуры у ребенка помогают врачам распознать серьезные заболевания. Если родители будут постоянно сбивать жар, специалисты не смогут точно определить болезнь и помочь. К тому же, нужно быть осторожнее с дозировкой - дети должны получать не более четырех доз предписанного количества парацетамола в 24-часовой период, и не более четырех доз ибупрофена",- говорят эксперты из Академии Педиатрии Великобритании.

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