Депрессия боится зверобоя

Этим растением с древности пользуются для лечения ревматизма, болезней пищеварительного тракта и прочих телесных недугов, а в последние годы его стали с успехом применять и как средство борьбы с депрессиями.

Профессор Фирунцуоли полагает, что в качестве антидепрессанта зверобой может помочь заядлым курильщикам избавиться от никотиновой зависимости. Клинические испытания нового метода начнутся нынешней весной.

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