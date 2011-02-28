От чего вылечит клюква

Ученые доказали, что клюква эффективно предотвращает мочеполовую инфекцию.

Проведенные иследования доказали, что клюква уменьшает риск развития мочеполовой инфекции через 12 месяцев применения. Ягоды содержат множество проантоцианидов (FACs), замедляющих прикрепление бактерий типа E.coli к стенкам мочевыводящих путей и предотвращающих воспаление в этих органах.

Однако клюква более эффективно снижала хроническую инфекцию у женщин, нежели у мужчин, инфекция у которых была вызвана необходимостью периодической катетеризации. Также научно подтверждено бактерицидное действие клюквенного сока на кокковые формы микробов и стимулирующее действие на секрецию поджелудочной железы.

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