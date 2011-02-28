Косметический лед - «морозная» красота для вашего лица

Женщины готовы отдавать большие суммы денег, чтобы долгое время сохранять молодость кожи и оставаться привлекательными для противоположного пола. Но зачастую они забывают о том, что доступные и дешевые средства находятся буквально «под руками». Благодаря им удается сохранять красоту кожи без вложения крупных денежных средств.

О здоровье и красоте женщины судят по ее коже лица, а точнее по здоровому оттенку. Что только не делают дамы, чтобы кожа вновь засияла здоровьем и красотой. Женщины проходя курсы мезотерапии, химического и фруктового пилинга, дермабразии, но помимо отличного результата данные процедуры объединяет еще и высокая стоимость. К сожалению, не каждая дама может с легкостью распрощаться с крупной суммой денег даже ради собственной красоты.

Мы же хотим обратить внимание на такой доступный, а главное, дешевый способ ухода за кожей — косметический лед. Воздействие льда на кожу многими женщинами недооценивается. На самом деле, при соприкосновении льда с кожей вначале происходит сокращение поверхностных сосудов, а внутренние сосуды резко расширяются и за счет этого происходит приток крови. После процедуры начинают расширяться поверхностные капилляры, они наполняются кровью и кожа в буквальном смысле «делает вдох». Кожа преображается за счет усиления клеточного обмена. После косметического льда мелкие морщинки разглаживаются, и появляется естественный румянец на лице.

Косметический лед приготовить очень легко. Вы можете использовать для него молоко, травяные настои, соки фруктов и овощей. Молочный лед особенно полезен, так как умывание молоком считается лучшим средством для красоты, здоровья кожи и продления ее молодости. Все что надо - разбавить молоко в равных пропорциях с водой, разлить по формочкам и отправить в морозилку.

Полезны для кожи настои трав, к примеру, ромашки, чабреца, мяты. Косметический лед может быть приготовлен как из отдельных отваров трав, так и в комбинации друг с другом. Польза от этого только усилится. Метод приготовления травяного косметического льда следующий: возьмите ложку травы, залейте стаканом воды и поставьте на водяную баню на тридцать минут. После отвар также разливают по формочкам и помещают их в морозильную камеру.

Решив начать ухаживать за кожей лица при помощи косметического льда, не забывайте, что не рекомендуется воздействовать на кожу лица слишком долго. Начинайте с трех минут, а после доведите до пяти. И обязательно водите кусочками льда только по массажным линиям.

Оставайтесь красивыми!

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