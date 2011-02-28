Сосна избавит от боли в суставах и остеопороза

Исследование Университета Аризоны и Университета МакМастер (США) проведенное в сотрудничестве с Медицинским университетом Мешхеда (Иран) показало, что пикногенол, антиокислительное извлечение из коры французской морской сосны, на 52% улучшает физическую функцию у пациентов, страдающих от остеопороза. Растение, встречающееся на побережье юго-запада Франции, содержит уникальную комбинацию процианидинов, биофлавоноидов и органических кислот, которые имеют существенные выгоды для здоровья.

Со временем кости теряют эластичность и начинают разрушаться, становясь всё более слабыми. Как объясняют врачи, в результате у человека возникают болевые признаки в воспаленных суставах и формируется опухоль. Пикногенол представляет собой безопасную и естественную защиту от остеопороза, поскольку вещество управляет воспалительными и подстрекательными процессами, успокаивает боль на 43% и блокирует повреждение хряща на 35%. Терапевты определили, что адекватные для лечения дозы пикногенола должны составлять 50 миллиграмм по три раза в день. Положительный эффект такой терапии должен проявиться спустя три месяца, заверяют медики.

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