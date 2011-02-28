Землетрясение в Новой Зеландии обойдется стране в $15 млрд

Премьер Новой Зеландии объявил, что устранение последствий землетрясения обойдется в 15 млрд. долларов

Киев. 28 февраля. УНИАН. Премьер-министр Новой Зеландии Джон КЕЙ объявил, что устранение последствий землетрясения в городе Крайстчёрч обойдется экономике страны в 15 миллиардов долларов.

Как сообщает NEWSru, по меньшей мере 148 человек погибли в землетрясении магнитудой 6,3 балла, которое произошло во вторник. 50 человек считаются пропавшими без вести. Число жертв может вырасти до 200.

Власти предупреждают, что сегодня в городе ожидается ураганный ветер, способный обрушить пострадавшие при землетрясении постройки.