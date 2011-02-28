В Бразилии на карнавальную толпу упал высоковольтный провод

В бразильском штате Минас-Жерайс на карнавальную толпу упал высоковольтный провод - 13 человек погибли.

Почти 50 человек при этом получили ранения. Большая часть из них пострадала в начавшейся давке.

Трагедия случилась в небольшом городке Бандейра-ду-Сул, где на центральной площади праздновать карнавал собралось почти все местное население (около шести тысяч человек), передает ИТАР-ТАСС.

Провод оборвался и упал на людей из-за неудачного маневра грузовика, на котором была смонтирована карнавальная платформа. По другой версии, в изолятор на столбе попал самодельный фейерверк, отмечает NEWSru.