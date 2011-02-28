Безработный может "передать" стресс работающему супругу

Игнорирование признаков стресса у безработного члена семьи не сулит ничего хорошего для занятого супруга или супруги, поскольку в таком случае затрагивается рабочая производительность и семейная жизнь и мужа, и жены, утверждают специалисты Университета Колорадо /США/ и Национального университета Сингапура. Исследователи изучили связь между рабочей занятостью и качеством семейной жизни среди женатых пар, в которых один партнёр работает, а другой потерял работу.

Оказалось, что в таких парах очень быстро от одного партнёра к другому распространяется эмоциональное напряжение и стресс - как от безработного к работающему супругу, так и наоборот. Ситуация ещё более ухудшается, когда безработный супруг находится в состоянии стресса - в таком случае он неосознанно передаёт стресс своему партнёру и вредит эффективности его работы, считают психологи. Более того, было отмечено, что в таких семьях велика вероятность расставания или развода.

ami-tass.ru