Сердце умеет отращивать потерянные части

Впервые обнаружено, что сердечная мышца млекопитающих способна к полной регенерации Удивительные результаты получены американскими медиками в ходе экспериментов с новорожденными мышами.

Попытки добиться регенерации поврежденного человеческого сердца когда-нибудь увенчаются успехом. Подобный оптимизм вселяют эксперименты, проведенные под руководством Энцо Поррелло (Enzo Porrello) из медицинского центра Университета Техаса в Далласе (University of Texas Southwestern Medical Center in Dallas).

Медики удаляли новорожденным мышам часть сердца - около 15 процентов. И они отращивали утраченное. Полная регенерация занимала 21 день. На восстановленном сердце не оставалось никаких следов увечья. И функционировало оно ничуть не хуже, чем сердце, нетронутое хирургами. Прежде ученые и не предполагали, что млекопитающие способны на такое чудо.

Сенсацию, правда, омрачает то, что отращивать потерянные части сердца могут мышата возрастом от одного дня до шести. Далее - конкретно на седьмой день - способность к регенерации пропадает. И раны на сердцах мышей больше не заживают без следа. На мышцах остаются шрамы и рубцы. Как у людей, перенесших инфаркт.

Как и почему у новорожденных мышат происходит регенерация, пока не известно. Однако существование самого феномена - не у каких-нибудь ящериц, а у млекопитающих - оставляет надежду разобраться в нем. И обнаружить, наконец, биологический механизм, благодаря которому восстанавливаются ткани сердечной мышцы. Не исключено, что его получится перенести и на другие органы. И снять ограничения по возрасту. А это - путь не только к новым методам лечения, но и к физическому бессмертию.

Пока же Поррелло предполагает, что восстанавливаться после повреждений способны и сердца новорожденных младенцев.

- Есть основания так предполагать, - говорит ученый. Хотя и не знает, до какого времени с момента появления на свет у людей сохраняется способность к регенерации. Но если она - способность - действительно существует, то это может уже в ближайшее время открыть новые горизонты в хирургии. Например, позволит делать операции новорожденным, после которых не останется шрамов. А прооперированные органы будут функционировать, как здоровые.

kp.ru