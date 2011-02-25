У индийца - 39 жен и 94 ребенка

В индийской деревне Бактванг /штат Мизорам/ живет самая многочисленная семья в мире. Ее глава Зиона Чана имеет 39 жен, 94 ребенка, 33 внука и 14 приемных дочерей. Об этом сообщает "Дейли мейл".

"Я чувствую себя особенным, ведь Господь дал мне столько людей, о которых я могу заботиться, - рассказал семьянин-рекордсмен. - Мне очень повезло быть главой самого большого в мире семейства".

Правда, чтобы прокормить весь коллектив общей численностью 181 человек, его женам приходиться ежедневно убивать 30 кур, готовить больше 100 кг риса и чистить около 60 кг картофеля.

По признанию одного из сыновей Зионы Чаны, его отец женится на самых бедных девушках деревни, чтобы присматривать за ними. Все они живут в четырехэтажном доме, состоящем из 100 комнат.

Однако семья продолжает расти, и ее глава не собирается останавливаться на достигнутом. "Я не перестаю искать новых жен", - говорит он и добавляет, что готов отправиться на их поиски даже в США.

ami-tass.ru