Острые специи избавят от бронхита

При бронхите пейте куриный бульон. И обязательно добавьте в бульон острые специи - такие, как перец, чеснок, карри. Темная жидкость в сочетании с острыми специями помогает рассасывать и отхаркивать слизь.

Не забывайте о полосканиях. Предлагаем следующий рецепт: положите в стакан воды по 1 чайной ложке хрена, меда и соуса табаско. Прополощите горло этой смесью и затем проглотите ее. Повторите процедуру несколько раз в день. Возможно, она вам не покажется приятной, но эффект от нее есть: острые специи частично осаждаются на стенках горла и стимулируют секрецию воды в бронхиальных трубках, что ведет к разрыхлению слизи.

Однажды переболев бронхитом, есть вероятность повторного заболевания. Чтобы предотвратить хронический бронхит, рекомендуется:

Есть чеснок и острые специи каждый день. Если вас беспокоит запах, вполне подойдут чесночные пилюли.

Делайте упражнения для укрепления легких и мышц груди. Плавание, ходьба, бег трусцой очень полезны, поскольку укрепляют респираторные мускулы и облегчают циркуляцию слизи.

Выполняйте дыхательные упражнения - например, по системе тайчи или йога. Они стимулируют работу легких.

Не курите. Курильщики в большей степени подвержены хроническому бронхиту.

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