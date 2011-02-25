В Таиланде слон затоптал туристку из Швейцарии

На юге Таиланда cлон насмерть затоптал туристку из Швейцарии, еще три человека получили тяжелые травмы.

Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на швейцарские СМИ.

Инцидент произошел в национальном парке Кхао Сок во время прогулки на слонах. Животные начали выражать неприязнь друг к другу и их поведение стало очень агрессивно. Слон, на котором ехали 63-летняя швейцарка и еще один пассажир, встал на дыбы, женщина упала, после чего слон в ярости принялся ее топтать.

Женщина была доставлена в больницу, однако спасти ее жизнь врачам не удалось.

Погибшая швейцарка путешествовала с двумя соотечественниками, которые также пострадали. Согласно сообщениям местных СМИ, кому-то из туристов пришлось прыгать со слона, когда тот бросился в джунгли.