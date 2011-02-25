О здоровье расскажут родинки

Специалисты из Королевского колледжа в Лондоне выяснили, что количество родинок на теле человека определяют не только здоровье человека, но и то, насколько молодо он выглядит.

Ученые проследили за 1 200 близнецами. Возраст наблюдаемых составил от 18 до 79 лет. Оказалось, что те их них, кто имел более сотни родинок, в два раза реже заболевали остеопорозом, то есть имеют более прочные кости.

Кроме того, у таких людей бывает меньше морщин, что дает им возможность выглядеть, в среднем, на семь лет моложе своих сверстников. Эти преимущества для здоровья уже доказаны, но существуют и другие, которые только предстоит подтвердить. В частности, ученые считают, что большое количество родинок свидетельствует о том, что их обладатель будет дольше иметь хорошее зрение и здоровое сердце.

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