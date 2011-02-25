Cолнечный свет - лучший антидепрессант

Солнечный свет может поднять настроение и улучшить самочувствие. Достаточно просто выйти из дома в солнечный день, прищуриться и почувствовать, как настроение начинает подниматься.

Все больше людей в последнее время прибегает к помощи антидепрессантов. Иногда это просто приводит к необоснованному приему. В то же время

Солнечный свет является самым простым и распространенным антидепрессантом.

Все, что нужно для того, чтобы получить дозу – выйти из дома в солнечный день и открыть глаза. Когда солнечный свет, а также просто яркий свет, попадает на сетчатку глаз, стимулирующие импульсы через зрительный нерв поступают в головной мозг и регулируют выработку серотонина и мелатонина.

Серотонин – является одним из гормонов радости. Под действием солнечного света его содержание в мозге увеличивается. Подобным образом действуют антидепрессанты из класса "селективных ингибиторов обратного захвата серотонина", правда, для развития эффекта от них необходимы недели. К тому же они обладают рядом побочных эффектов и стоят дороже солнечного света.

При снижении интенсивности солнечного света в головном мозге усиливается выработка мелатонина. Мелатонин – гормон ночи. В результате чего мы чувствуем сонливость, апатию.

При уменьшении яркости света, продукция мелатонина усиливается. Таким образом, серотонин и мелатонин регулируют наши внутренние часы и определяют особенности психоэмоционального состояния.

Когда солнечный день укорачивается, на нас нападает "зимняя хандра". Настроение ухудшается, появляется раздражительность, усталость, проблемы со сном.

Недавно стало известно, что солнечный свет успешно справляется с депрессией и в другие времена года. По данным Джеффри Россмана, кандидата медицинских наук Университета Виржинии, яркий свет помогает от депрессии при беременности, булимии, предменструальном синдроме и бессоннице.

Если уделять внимание ежедневным прогулкам на свежем воздухе, то достаточно 30 минут в день, чтобы почувствовать улучшение настроения.

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