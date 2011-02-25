Трава, которая убивает герпес

Веками пижму использовали в медицине как народное средство, но теперь испанские биологи Университета де Овьедо совместно с английскими коллегами из Университета Гринвича доказали, что растение имеет надёжные медицинские свойства для лечения герпеса. Путём анализа натуральных растительных экстрактов пижмы учёные установили, что растение имеет компоненты, отвечающие за антивирусную активность. Пижма обладает 3,5-dicaffeoylquinic кислотой /3,5-DCQA/ и также веществом аксилларином, которые в совокупности оказывают лекарственное действие против вируса герпеса.

Учёные исследовали экстракт корней пижмы и некоторые соединения из растения для изучения их антивирусных свойств. Результаты определили сильное действие естественного состава пижмы против герпеса, хотя точный молекулярный механизм её действия против инфекции остаётся неясным. Фармакологи полагают, что экстракт из пижмы можно будет эффективно использовать против герпеса и других дерматологических болезней.

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