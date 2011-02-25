В этом году население мира достигнет 7 млрд

В 2011 году население Земли достигнет 7 миллиардов человек. Организация Объединенных Наций /ООН/ сообщает, что общее число людей на нашей планете вырастет до 9 миллиардов к 2050 году, достигнув пика в 9,5 млрд. человек, затем временно стабилизируется и начнёт снижаться. Что касается рождаемости, некоторые аналитики предполагают, что очень низкие уровни, отмеченные в настоящее время в Южной и Восточной Европе, где женщины имеют в среднем меньше двоих детей, будут продолжать падать в этих странах и распространяться на другие части мира.

В отношении смертности существует пессимистический прогноз: продолжительность жизни в развитых странах близка к биологическому пределу. Почти весь рост населения в мире будет происходить исключительно в бедных странах, особенно в Африке и Южной Азии, говорят эксперты международной организации The Population Council. В таком случае, по оптимистичным прогнозам, население планеты может и превысить 10 млрд. человек к 2100 году.

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