Молодые доктора плохо разбираются в анализах

Большинство молодых докторов не могут разобраться в общих больничных анализах, вследствие чего подвергают опасности пациентов, утверждают биохимики Великобритании

Учеными были опрошены 80 молодых докторов, 18% из которых не смогли правильно и полно объяснить результаты анализов.

Ассоциация клинической биохимии возложила вину за некачественное обучение на военно-медицинские школы.

Основное количество анализов для выявления патологии назначается молодыми докторами. Но, к сожалению, за последние годы большинство военно-медицинских школ сократили часы программы обучения.

Доктор Trevor Gray из больнице в Шеффилде опросил 80 молодых докторов на предмет объяснения результатов анализов, которые назначаются пациентам ежедневно. В результате 10 из 12 молодых специалистов сомневались в точности трактовки анализов.

Больше трети молодых докторов сомневались и 18% не смогли полностью объяснить результаты анализов, так как не понимали их. Семь человек из десяти сказали, что хотели бы получить более глубокое обучение в области клинической биохимии.

Многие молодые доктора, назначая анализы, попросту не знают, получив их, какое лечение назначить пациенту. По мнению ученых результаты исследования наиболее ярко показали проблемы в национальной системе здравоохранения Великобритании.

В настоящее время Главный Медицинский Совет готовится к рассмотрению рекомендаций об учебном плане медицинского образования в Великобритании.

