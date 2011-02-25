Ливия: тела убитых вывозят самолетами в пустыню
09:16, 25 февраля 2011Зарубежные новости
0
Погибли от 300 до 1000 человек
В Ливии наемники главы государства Муаммара Каддафи грузят тела убитых оппозиционеров в самолеты и сбрасывают в пустыне. Об этом сообщил бывший представитель Ливии в Организации Объединенных Наций Ибрагим Даббаши. Он отметил, что погибших выбрасывают в окрестностях г.Сирта, передает Би-би-си.
По данным различных источников, в ходе продолжающихся в Ливии демонстраций погибли от 300 до 1000 человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter