В Японии разработали аппарат для определения переедания

В столице Японии Токио представили аппарат для мгновенного определения степени переедания, прибор создан производителем напольных весов и высокоточных измерительных приборов Tanita.

Прибор представляет собой аппарат цилиндрической формы, который легко умещается в руке. Он способен по уровню сахара в моче после каждого приема пищи мгновенно определить степень переедания. На жидкокристаллическом экране сразу же появляется показатель, по которому человек может определить, переел он только что или всего лишь восполнил запас необходимой организму энергии.

По данным разработчиков, аналогов в мире подобному прибору нет. Он должен помочь не только тем, кто склонен к перееданию, но и тем, кто придерживается жесткой диеты, так как может определить безопасную для себя степень ограничения в еде.

Испытания, проведенные на 200 добровольцах, показали его эффективность и точность измерения. Как рассчитывает компания, через два года прибор поступит в продажу в Японии. Его ориентировочная цена составит около 100 долларов.

Компания Tanita первой в мире разработала прибор для определения количества жира на внутренних органах человека в домашних условиях, а также прибор, определяющий процентное соотношение мышц, жира и костей в организме. Многие из этих разработок используются в производстве напольных весов.

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