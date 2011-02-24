Круглосуточный образ жизни портит характер и здоровье

Первым ученым, обратившим внимание на антропогенные стрессы, стал Зигмунд Фрейд, написавший в своей книге «Неудовлетворённость культурой» о том, что небольшое пространство городской квартиры угнетающе действует на психику. Со временем список антропогенных стрессообразующих факторов значительно вырос. Один из них - несовпадение режима сна и бодрствования с естественной сменой дня и ночи, пишет Компьюлента.

Благодаря повсеместному электрическому освещению ритм жизни в современном мире больше не определяется восходом и заходом Солнца. В то же время почти у каждого живого организма существуют генетически заложенные внутренние часы - циклические суточные колебания интенсивности различных биологических процессов, соответствующие естественному суточному циклу.

Группа исследователей под руководством Ильи Карацореуса из Лаборатории нейроэндокринологии Рокфеллеровского университета (США) проверила, как влияет на животных расхождение навязанной смены ночи и дня с внутренним циркадным ритмом.

В течение 10 недель подопытные мыши жили в условиях 20-часовых суток вместо 24-часовых. При этом уже через шесть недель у таких мышей наблюдалось увеличение веса, повышенная возбудимость и подавление поведенческой гибкости и приспособляемости.

Циркадный ритм, по словам Ильи Карацореуса, подобен паутине, когда из регулярных изменений на молекулярном уровне складываются суточные колебания на уровне клеточном, а те распространяются далее на ткани, органы и организм в целом. Исследователи полагают, что, когда организм «не слушается» собственного циркадного ритма, это негативно влияет на иммунную и метаболическую реакцию - например, в ответ на повышенную инфекционность окружающей среды или злоупотребление жирной пищей.

Ученые также работают над экспериментальными моделями для оценки последствий нарушения естественного суточного ритма среди людей, у которых накладки между внутренними и внешними часами являются необходимым элементом профессиональной деятельности (например, работающие по сменам, экипажи самолётов, военные и медики). Люди таких профессий демонстрируют широкий спектр отклонений от нормального циркадного ритма, и изучение этого явления может прояснить механизмы его негативного влияния на психику и физиологию современного человека, сообщает PhysOrg.

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