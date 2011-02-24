Есть как минимум три женских «изюминки», против которых мужчины не в силах устоять.

Итак, представители сильного пола признаются, что не могут быть равнодушными к женской улыбке. Это сигнал для них, что можно приблизиться к женщине.

Мужчины любят женщин, которые умеют слушать. А умеют, или делают вид – это видно по глазам. Если его прерывают на полуслове, он чувствует себя отвергнутым.

И, наконец, так как мужчины любят глазами, то неравнодушными их делают женственные наряды прекрасных дам. Платья, изгибы, украшения, длинные волосы – все это буквально завораживает мужчин!

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