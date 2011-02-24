Заповеди, которые продлевают жизнь

Цель — увеличить продолжительность здоровой жизни. Нет никакого смысла в том, чтобы прожить лишних десять лет в состоянии старческого слабоумия.

В идеале, каждый должен самостоятельно выбирать, когда и как он хочет умереть — или не умирать вообще. Многие искали рецепты молодости, пытаясь продлить жизнь.

Рекомендовали простоквашу, впрыскивание половых гормонов, переливание «молодой» крови. Алхимики средневековья искали философский камень и эликсир бессмертия, а даосы в Китае пытались выработать чудесный эликсир внутри себя. Греки принимали ванны из молока. Некоторые римляне пили с пола кровь молодых и сильных гладиаторов, сражённых в бою, в целях продления собственных жизней. Немало людей погибло в поисках эликсира бессмертия, живой воды. И сегодня находятся те, кто готов проделывать странные вещи для того, чтобы убедить себя в том, что проживёт долго.

Наша страна «омолаживалась» уринотерапией, корнем женьшеня, пантами оленей, всевозможными чистками организма и приемом «чудодейственных» средств наподобие «гербалайфа». Написана масса книг на эту тему, но ни одна из них не произвела переворота в геронтологии. Международная группа врачей, психологов и диетологов изучая проблему долголетия, выделила девять основных пунктов, которых следует придерживаться, для того, чтобы дольше прожить.

Первая заповедь гласит: не объедайтесь. Вторая говорит о том, что рацион питания должен соответствовать вашему возрасту. Третий пункт: любите и будьте любимыми. Медики также советуют регулярно заниматься сексом — как минимум, два раза в неделю. Это омолаживает организм.

Четвертая заповедь: всегда имейте свою точку зрения. Пятая: больше двигайтесь и занимайтесь спортом. Шестая заповедь гласит о том, что нужно спать в прохладной комнате. Седьмая: время от времени балуйте себя и лакомьтесь запрещенной пищей.

Согласно восьмой заповеди, не нужно накапливать в душе негатив. Ведь, согласно статистике, 64% людей, которые страдают онкологическими заболеваниями, не дают выхода отрицательной энергии, а всегда подавляют гнев в себе. Наконец, девятая заповедь гласит: тренируйте мозг, заставляя его работать.

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