11-летнего мальчика арестовали из-за рисунка у психотерапевта
11:45, 24 февраля 2011Зарубежные новости
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Нарисовал себя с пистолетом
В США полиция арестовала ребенка из-за рисунка на сеансе у психотерапевта.
Инцидент произошел в городе Арвада штата Колорадо. 11-летний Тим попал на сеанс к врачу из-за проблем с концентрацией. По просьбе психотерапевта выразить свои эмоции мальчик нарисовал себя с пистолетом, направленным на группу людей, а внизу рисунка написал: «учителя должны умереть».
«Художествами» ребенка заинтересовалась полиция штата Колорадо. В тот же день мальчик был арестован у себя дома.
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