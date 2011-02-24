11-летнего мальчика арестовали из-за рисунка у психотерапевта

В США полиция арестовала ребенка из-за рисунка на сеансе у психотерапевта.

Инцидент произошел в городе Арвада штата Колорадо. 11-летний Тим попал на сеанс к врачу из-за проблем с концентрацией. По просьбе психотерапевта выразить свои эмоции мальчик нарисовал себя с пистолетом, направленным на группу людей, а внизу рисунка написал: «учителя должны умереть».

«Художествами» ребенка заинтересовалась полиция штата Колорадо. В тот же день мальчик был арестован у себя дома.

ura-inform.com