Маленькие радости рабочего дня

На работе надо работать — это известно всем, и большинство из нас в меру сил чтит не только Уголовный, но и Трудовой кодекс. Но даже если вы ходите на работу, как на праздник, бывают дни, когда рабочий день вроде только начался, а вы уже с тоской мечтаете о его окончании.

Чтобы сделать день приятнее, необязательно пропадать в социальных сетях, часами болтать в мессенджере, заниматься маникюром на рабочем месте или 50 раз на дню бегать курить. Скрасить трудовые будни вам помогут простые, но действенные советы, следование которым никак не обидит вашего работодателя.

Мой стол — моя крепость

Светлана, 26 лет, менеджер по персоналу: «Я всегда очень любила милые безделушки, ну знаете, открыточки, игрушки, сердечки, фотографии. Кроме того, мне по роду деятельности приходилось иметь дело с большим объемом документов. Представляете, на что был похож мой стол? Я приходила на работу, видела эти горы и груды — и жить хотелось все меньше. Но однажды я специально задержалась после работы, чтобы провести ревизию. Не скажу, что это было легко, зато теперь все поменялось. Каждое утро меня встречает фактически пустой стол, и когда я за него сажусь, меня охватывает ощущение легкости и свободы. Мне все по плечу!».

Ваше рабочее место должно придавать вам сил, а не отнимать их. И если стол завален грудой хлама, даже «очень нужного», есть смысл упорядочить его, а часть попросту выкинуть. Для бумаг есть папки и файлы, не ленитесь их раскладывать. Ваш стол не галантерейная лавочка. И чем больше на нем свободного места, чем он чище, тем легче дышится вам самим.

Оригами

Ирина, 22 года, маркетолог: «Это произошло как-то само собой. Однажды мы с командой обсуждали одну спорную стратегию. Мнения разделились, накал страстей нарастал. И тут я обратила внимание, что машинально складываю что-то из бумаги — оказалось, это был японский журавлик. В детстве я очень любила оригами, меня это успокаивало. Теперь я никогда не отказываю себе в этом маленьком удовольствии — очень помогает сбросить стресс и напряжение. А в спокойном состоянии проблемы решаются куда как лучше и эффективнее».

Разноцветная канцелярия

Сергей, 23 года, логист: «Мой совет очень прост: все, к чему вы прикасаетесь, должно вас радовать. Разноцветные стикеры, яркие маркеры, зажимы для бумаг со смешными рожицами — это очень поднимает настроение. Попросите вашего офис-менеджера закупать не только унылые бухгалтерские книги, но и что-нибудь повеселее. Я, например, очень люблю отделы с товарами для первоклассников и всегда с удовольствием что-нибудь себе там покупаю. Разумеется, выбираю самые несерьезные расцветки. Этот трюк отлично работает не только с малышами, которых нужно увлечь учебой, но и со взрослыми, которых нужно увлечь работой. Проверено!».

Немного музыки

Анна, 29 лет, дизайнер: «По счастью, моя работа не сковывает меня, и я чувствую себя достаточно свободно. Одна из самых больших радостей — это музыка. Ничто так не поднимает настроение, как любимые песни! Однако, надевая наушники, помните о том, что музыка все же не должна быть громкой, иначе коллегам придется изъясняться с вами жестами. А это не очень удобно».

Windows в помощь

Инна, 24 года, помощник руководителя: «Иногда день бывает таким суматошным, приходится делать столько дел одновременно, что к концу дня голова просто отказывается соображать. Когда я понимаю, что мне необходима перезагрузка, я включаю заставку на компьютере. Негромкая музыка и потрясающе красивые пейзажи из разных уголков планеты, фотографии дикой природы — и через 5—10 минут такого релакса появляются новые силы! А еще существуют различные полезные компьютерные программы — такие как, например, EyesKeeper. Они напоминают о том, что глазам пора отдохнуть и сделать несложные упражнения».

Обед по расписанию

Олег, 34 года, директор по развитию: «Как бы ни был я занят, обед — это святое. И дело не в том, что я какой-то обжора. А в том, что режим — великая вещь. И еще после обеда я стараюсь не забывать о прогулке, пусть даже самой короткой. И в эти минуты я запрещаю себе думать о работе. Смотрю на облака и на красивых девушек. Еще я очень часто проветриваю свой кабинет, даже в самые сильные морозы, и советую это делать всем».

Чайная церемония

Арина, 25 лет, PR-менеджер: «Моя страсть — это хороший чай. Разумеется, в офисе стоит кофе-машина и всегда есть вполне приличное нечто в пакетиках. Но ничто не сравнится со свежим чаем, который я завариваю сама. Маленький чайник прекрасно умещается на моем рабочем столе. Наливаешь в чашку янтарный напиток, вдыхаешь его аромат, делаешь первый глоток и зажмуриваешься от удовольствия. И день начинается прекрасно! У меня на столе всегда стоит свежезаваренный чай — обычно зеленый или пуэр. Очень советую!».

Усатое-полосатое

Андрей, 30 лет, фоторедактор: «Могу смело назвать наш небольшой офис одним из самых продвинутых. Работать в нем — одно удовольствие. Кроме кофе—чая—настольных игр и прочего, у нас есть еще две большие радости — это кот Пиксель и большой попугай Флинт. Проблем с животными нет никаких. Попугай, понятное дело, сидит в клетке, но иногда его выпускают на прогулку. Он очень любит нашу секретаршу Леночку. Это надо видеть, как он за ней ухаживает! А вот кот — настоящий джентльмен. Ни разу не позволил себе ничего лишнего, хотя, как и всякий кот, ходит там, где ему вздумается. Он всегда присутствует на всех важных совещаниях. И хотите верьте, хотите нет, с ним самые сложные проблемы разрешаются как-то сами собой».

Маленьких радостей, способных скрасить долгий рабочий день, очень много. А что помогает вам? lady.mail.ru