Все больше людей в мире страдают слабоумием

Поскольку средняя продолжительность жизни увеличивается и население планеты стремительно стареет, всё более распространённым явлением становится и старческое слабоумие. По мнению неврологов Каролинского института, этот риск можно минимизировать, учитывая различные факторы, начиная от артериального давления и веса до степени физической и умственной активности, которые влияют на когнитивные функции.

Увеличение средней продолжительности жизни населения вызвало рост мозговых расстройств, связанных с естественными процессами старения, одними из которых являются познавательные нарушения и слабоумие. Во всём мире более 24 млн. людей страдают от слабоумия, наиболее часто - от болезни Альцгеймера. В более развитых странах 70 процентов людей от 75 лет и старше имеют деменцию. Возраст является наибольшим фактором риска развития слабоумия.

Риск слабоумия частично определяется индивидуальной генетической восприимчивостью, но активное участие в психических, физических и социальных мероприятиях может отсрочить наступление болезни при сохранении умственных функций, утверждают шведские учёные. Дополнительное образование в раннем возрасте даёт в последствии защитный эффект для мозга, но, как считают неврологи, никогда не поздно начать учиться или усовершенствовать уже полученное образование. Мозг, как и другие части тела, требует стимулирования и упражнений для того, чтобы продолжать функционировать должным образом, подчёркивают клиницисты. Физические факторы также имеют значение: не только высокое и низкое кровяное давление, но также диабет и ожирение в среднем возрасте повышают риск развития слабоумия в возрасте после 70 лет. Иными словами, что хорошо для сердца, то хорошо и для мозга.

ami-tass.ru