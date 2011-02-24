По результатам исследований специалистов выяснилось, какие из продуктов будут самыми полезными на завтрак. Медики рассказали, что нужно есть по утрам, чтобы сохранить здоровье и быть бодрым в течение всего дня. По словам медиков, завтрак должен быть легким.

По утрам не следует переедать, поскольку это может привести к ожирению. Кроме этого, сытные завтраки повышают давление. Проведя исследования, учеными были установлены 10 самых полезных завтраков:

яичница или омлет

овсяная каша с добавлением фруктов или сухофруктов

мюсли, заправленные соком или молоком

гречневая каша с молоком

фруктовый салат

овощной салат с зеленью

творог с фруктами

цельнозерновой хлеб

йогурт

низкокалорийный сыр

На завтрак датские ученые рекомендуют есть супы. Быстрее всего усваивается жидкая пища и к тому же такая пища не провоцирует появление чувства тяжести в животе.

flistnews.com