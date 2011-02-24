10 самых полезных завтраков
Мнение датских ученых
По результатам исследований специалистов выяснилось, какие из продуктов будут самыми полезными на завтрак. Медики рассказали, что нужно есть по утрам, чтобы сохранить здоровье и быть бодрым в течение всего дня. По словам медиков, завтрак должен быть легким.
По утрам не следует переедать, поскольку это может привести к ожирению. Кроме этого, сытные завтраки повышают давление. Проведя исследования, учеными были установлены 10 самых полезных завтраков:
яичница или омлет
овсяная каша с добавлением фруктов или сухофруктов
мюсли, заправленные соком или молоком
гречневая каша с молоком
фруктовый салат
овощной салат с зеленью
творог с фруктами
цельнозерновой хлеб
йогурт
низкокалорийный сыр
На завтрак датские ученые рекомендуют есть супы. Быстрее всего усваивается жидкая пища и к тому же такая пища не провоцирует появление чувства тяжести в животе.