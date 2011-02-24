В России складывается неблагоприятная для женщин тенденция - мужчин становится все меньше. Почему так происходит? По словам доктора Сергея Агапкина, причиной тому биологическая предрасположенность, которая кроется в гормонах. Что можно изменить? Об этом доктор рассказал "Утру России".

По словам эксперта, такая тенденция сложилась не сейчас, а еще в доисторические времена. "Если посмотреть, то по своей природе мужчина, в первую очередь, защитник. Раньше соотношение мужчин и женщин было еще более катастрофическим. В силу того, что сейчас значительно меньше войн и вооруженных конфликтов, потери среди мужчин существенно снизились", - подчеркнул ведущий программы "О самом главном".

Обратившись к истории, доктор отметил, что если взять ситуацию 300-500 лет назад, она была катастрофической, тогда на 10 девочек могло приходиться только 3-4 мальчика. Однако пусть сейчас войн никаких нет, все равно соотношение не равное. Это доктор объяснил тем, что война человека с самим собой продолжается.

"Беречь, холить и лелеять мужчин бесполезно, потому что единственный враг здоровью мужчины - это он сам. Даже биологически у мужчин есть определенная предрасположенность. Например, у них значительно раньше проявляются сердечно-сосудистые заболевания, от которых смертность сейчас одна из самых высоких в мире. У женщин они проявляются в возрасте после 50 лет. И в этом отношении мужчины более уязвимы", - резюмировал Сергей Агапкин.

Он пояснил, что причина этого кроется в гормонах, то есть в том, что делает мужчину мужчиной. Но здесь имеет место еще один немаловажный фактор, заметил эксперт. Девочкам с подросткового периода прививают культуру посещения врача. Поэтому страх перед людьми в белых халатах у них значительно меньше, чем у мужчин. Что касается мальчиков, то как-то не сложилось это знакомство, констатировал Агапкин. Более того, у нас вообще знакомство со здоровым образом жизни, с медициной у детей не складывается.

"Но в посещении врача не должно быть особых проблем. Тем более, что здесь есть переход количества в качество. Чем чаще человек обращается к врачу, тем реже у него возникает необходимость это делать", - подытожил ведущий программы "О самом главном" Сергей Агапкин.

newsland.ru