Можно ли однополым парам усыновлять детей

Закон о ратификации Европейской конвенции об усыновлении детей, направленный 21 февраля на подпись Президенту, не предусматривает возможности усыновления детей однополыми парами.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты экспертного опроса.

По мнению экспертов, наиболее противоречивая 7 статья Конвенции, которая содержит положение о том, что «государства могут распространять действие этой Конвенции на однополые пары, которые женаты или находятся в зарегистрированном партнерстве», в действительности этого не требует, а лишь предоставляет такую возможность государствам-участникам Конвенции.

В частности, по мнению народного депутата, члена фракции «Реформы ради будущего» Тараса ЧОРНОВИЛА, данное соглашение «не создает никаких коллизий с действующим законодательством Украины». «Здесь (в Конвенции – УНИАН) не выводятся для нас никакие обязательства, которые могут быть негативными в плане усыновления однополыми парами и тому подобное», – считает Т.ЧОРНОВИЛ.

Как отметил народный депутат от НУ-НС Юрий КАРМАЗИН, согласно положениям Конвенции, усыновление однополыми партнерами возможно лишь при условии наличия соответствующих правовых норм в государстве. «Соответственно, поскольку в нашем законодательстве такой принцип не разрешен, то Украине при ратификации конвенции угроз нет», - сказал он.

Депутат от фракции БЮТ Павел УНГУРЯН предположил, что резонанс, вызванный ратификацией Конвенции, наиболее выгоден ЛГБТ-организациям (лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендерные люди – УНИАН), которые используют его для собственного пиара. «Те пункты в документе, которые говорят о возможности или невозможности усыновления детей однополыми парами, не касаются государства Украина. Из-за норм и положений нашего законодательства такая практика на государство Украина распространяться все еще не может. Но, судя по всему, попытки легализовать подобные явления будут продолжаться, и мы должны с этим решительно бороться, чтобы не допустить этого и в дальнейшем», - отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля Верховная Рада ратифицировала Европейскую конвенцию об усыновлении детей. Международный документ устанавливает требования к усыновлению, определяет список лиц, которые должны дать согласие на усыновление.