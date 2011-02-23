Как голод действует на организм

Ученые выяснили, что анорексия и употребление экстази одинаково влияют на центр удовольствий и контроля аппетита в головном мозге. Таким образом, чувство голода при анорексии может вызывать зависимость, сходную с наркотической.

Как анорексия, так и употребление экстази сопровождаются снижением аппетита. Больные анорексией ограничивают прием пищи несмотря на серьезный дефицит энергии, пишет sunhome.ru.

Ученые из французского Национального центра научных исследований сосредоточили свое внимание на изучении прилежащего ядра (nucleus accumbens), расположенного в области полосатого тела (striatum) головного мозга. Этот центр, с расположенными в нем серотониновыми рецепторами 5-HT4, отвечает за "психическую награду" - чувство удовольствия в ответ на наркотики, секс и так далее. Он также играет важную роль в формировании наркотической зависимости.

Руководитель исследования Валери Компан (Valerie Compan) и ее коллеги проводили свои эксперименты в три этапа. На первом этапе, ученые стимулировали 5-HT4-рецепторы у мышей. При этом у животных уменьшалась потребность в пище. Кроме того, подобная стимуляция вызывала высвобождение пептида под названием кокаин/амфетамин-регулируемый транскрипт (CART). Более ранние исследования показали, что уровень этого пептида повышается после употребления психостимуляторов, а также у женщин, страдающих анорексией.

На втором этапе экспериментов, ученые вводили мышам пептид CART, либо блокировали его выработку. При повышении уровня этого пептида, животные начинали есть меньше, и наоборот, сниженный уровень CART сопровождался повышением аппетита.

На последнем этапе, ученые давали экстази генетически модифицированным мышам со сниженным количеством 5-HT4-рецепторов. В отличие от нормальных мышей, у генетически измененных грызунов введение наркотика не сопровождалось снижением аппетита. Это подтвердило предположение ученых о том, что 5-HT4-рецепторы отвечают за снижение аппетита при употреблении экстази.

Полученные данные могут быть использованы при разработке новых препаратов для лечения анорексии. «Наши семилетние исследования открыли возможность использования 5-HT4-рецепторов в качестве потенциальной терапевтической мишени при лечении пациентов, страдающих этими расстройствами», - резюмировала Компан.

Анорексия имеет один из наиболее высоких уровней смертности среди психических расстройств. На сегодняшний день эффективных методов борьбы с этим заболеванием практически не существует.

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