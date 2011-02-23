У кого может быть варикоз

Казалось бы, сотрудники офисов не «работают ногами» столько, сколько учителя, хирурги, парикмахеры, продавцы или стюардессы, для которых варикоз - заболевание профессиональное. Но у «белых воротничков» есть свои группы риска.

Верхнюю строчку этого хит-парада, конечно, занимают курьеры. Их, как и волка, ноги кормят, а значит, вены постоянно находятся в режиме перегрузки. Здоровые сосуды, скорее всего, справятся, но если с венами не все в порядке, кровь начнет застаиваться и растягивать сосуды. Привет, варикоз!

Почетное второе место делят секретари, офис-менеджеры и бухгалтеры. Не спасает даже то, что все они большую часть рабочего времени все-таки проводят сидя. Просто в этом случае вены страдают не от перегрузки, а от «зажима». Особенно вредно, предупреждают врачи-флебологи, сидеть нога на ногу. Чтобы наглядно представить, что при этом происходит, можно вообразить поливальный шланг, на который время от времени наступают раззявы-прохожие. Жидкость то скапливается перед местом зажима, распирая стенки, то с удвоенной силой устремляется дальше, когда путь свободен. Не всякая резина выдержит такую проверку на прочность, что уж говорить о венах.

К тому же обычно «сидячие» должности занимают женщины, а у них шанс заполучить варикоз и так гораздо выше, чем у мужчин. Причина тому - колебания уровня половых гормонов. Например, из-за особенностей менструального цикла, приема оральных контрацептивов, во время беременности или в связи с наступлением климакса.

Короче, сидящим в офисе женщинам давно пора выдавать за вредность витамины С, Р и Е - именно они отвечают за укрепление сосудистых стенок. Кстати, сидящим мужчинам витамины тоже не помешают, а то, неровен час, фирма останется без программистов и системных администраторов... Не зря врачи придумали специальный термин «компьютерный варикоз».

Третье место в списке рискующих заболеть варикозным расширением вен занимают менеджеры, которым часто приходится ездить в командировки, особенно - летать на самолетах.

К сожалению, компании не всегда оплачивают своим сотрудникам перелеты бизнес-классом, где расстояние между креслами в салоне позволяет удобно вытянуть ноги и расслабиться. Мало того что несчастные страдают от перемены давления, так еще и маются всю дорогу в неудобной позе. В результате резко замедляется отток венозной крови. Тут не помогут даже компрессионные носки. В результате у большинства из тех, кому за тридцать, после такого «приятного» путешествия ступни болят и отекают. И хорошо, если летать приходится раз в месяц и недалеко. А если командируют каждую неделю? И все в Америку да на Камчатку?

И даже сравнительно оседлые менеджеры не застрахованы от варикоза. Обязательный атрибут успешности - машина - в условиях мегаполиса превращается в фактор, провоцирующий болезнь. Многочасовое стояние в «пробках» перегружает вены не хуже перелета в эконом-классе.

На ножах

Наверное, было бы справедливо, если бы в одну из основных групп риска вошли начальники. Допустим, генеральные директора. Но тут закономерность найти не так-то просто. Директор директору рознь. Один сутками не вылезает из своего кабинета или всегда в разъездах - у такого вероятность заполучить варикозное расширение вен весьма высока. Другой девять месяцев в году проводит на Гоа. Тут уж не варикоза бояться надо, а экзотических инфекций.

e-news.com.ua