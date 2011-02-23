Группа крови расскажет, чем будет болеть человек

Может ли группа крови определить степень риска развития рака, бесплодия, язвы желудка, холеры, малярии? На эти вопросы решили ответить ученые.

Стоит сказать, долгое время научное сообщество с подозрением относилось к теории "группы крови". Масла в огонь подлила знаменитая диета, подбираемая по этому показателю. Ее создатели утверждали, что люди с разными группами крови неодинаково усваивают продукты.

Последние же изыскания подтверждают: действительно, кровь играет важную роль. В частности, речь идет об определении предрасположенности к смертельным недугам. К примеру, первая группа крови снижает риск развития сердечных приступов, утверждают исследователи из университета Пенсильвании. Они специально проанализировали состояние здоровья 20 000 добровольцев.

Эта работа показала: большинство людей с геном Adamts7 имеют чрезвычайно высокий риск сердечного приступа. Но если у человека есть этот ген и одновременно первая группа крови, увеличение риска не фиксируется. Руководитель изыскания, доктор Муредах Рейли, полагает, что открытие позволит разработать новые типы терапии.

Вообще группы крови отличаются антигенами, которые находятся на поверхности красных кровяных клеток. Каждая группа развивалась, дабы обеспечить защиту от смертельных болезней, однако у каждой есть и свои слабости. Так, люди с первой группой крови имеют меньше шансов умереть от малярии по сравнению с обладателями других групп. Зато они подвержены холере и язве желудка, вызванной вирусами и бактериями.

А доктор Густаф Эдген из Каролинского института заявляет: людям со второй группой крови следует брать в расчет негативное влияние курения, алкоголя и использования нестероидных противовоспалительных препаратов с точки зрения появления рака желудка. В свою очередь, люди с первой группой крови не защищены от бактерий Helicobacter pylori, вызывающих язву желудка и двенадцатиперстной кишки.

Кстати, ранее американские специалисты, изучив более 560 женщин, установили: группа крови определяет успешность зачатия ребенка. У женщин с первой группой в два раза чаще отмечается малое число яйцеклеток и более низкое их качество. Гарвардский же университет недавно определил, что женщины с третьей и четвертой группой крови имеют повышенный риск развития рака яичников. Также независимые ученые приписывали данным группам крови повышенный риск рака поджелудочной железы. Еще четвертая группа также может удваивать или даже утраивать риск развития преэклампсии у беременных женщин.

Датские эксперты утверждают, что мужчины с первой группой крови имеют предрасположенность к набору лишнего веса. Они защищены в большей степени от рака, но подвержены норовирусу - вирусу, являющемуся в 90% случаев причиной эпидемий желудочно-кишечных заболеваний небактериальной природы.

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